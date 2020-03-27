Глава столичной полиции Крищенко заразился COVID-19 в Киеве, в списке контактов - сотни людей, ему предстоит длительное лечение, - Бутусов

Об этом написал в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил: "Заболел коронавирусом начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Крищенко не был заграницей, вирус подхватил в Киеве. Кто точно его заразил - выяснить уже невозможно. Полиция составляет список контактов - но там сотни людей, глава полиции постоянно в движении.
Вчера температура подскочила до 38,6, а Крищенко сам установил правило для столичной полиции - при скачке температуры не переносить болезнь на ногах, не рисковать заражением, а изолироваться и вызывать врача. Симптомы были подозрительные, тест подтвердил коронавирус. В успехе лечения главное - принимать меры сразу после первых симптомов, а не продолжать ходить в надежде, что на утро все само пройдет".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник полиции Киева Крищенко заразился коронавирусом
"Сейчас у Крищенко температура чуть выше нормы, однако ему предстоит длительное лечение. Он чувствует себя дееспособным, работает из палаты. Пожелал Андрею скорейшего выздоровления.
Но надо понимать - коронавирус среди нас, и он распространен уже достаточно широко, потому что далеко не все, кто болеет и кто контактировал, успели пройти тестирование", - резюмировал Бутусов.
И украинец на должности, что еще большая редкость при Зе-власти...
Пускай выздоравливает...