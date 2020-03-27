Сотрудник администрации Путина заразился коронавирусом

Об этом журналистам сообщил представитель Путина Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".
По его словам, в администрации принимают меры, чтобы не допустить распространения вируса. Песков заверил, что этот человек не контактировал с самим Путиным.
Также представитель Кремля подтвердил, что он был на вечеринке, где также присутствовал певец Лев Лещенко, у которого диагностировали коронавирус.
Песков отметил, что это было около двух недель назад и "уже тогда особо никто за руку не здоровался".
"Ихтамнет" Брянцев Денис "Питер" охоту на укров закончил.( 22.07.1986-25.03.2020) -
IgorGirkin
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