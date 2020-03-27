С начала суток - 5 обстрелов, потерь нет, - штаб ООС

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Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливают защитников Украины из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Талаковки враг выпустил 6 мин из 82-мм миномета, а также использовал станковый противотанковый гранатомет.

По защитникам Павлополь противник вел огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 3 мин, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Водяного враг применил противотанковый ракетный комплекс.

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Вблизи населенного пункта Пески сегодня зафиксирован обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции украинских защитников неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, своевременно и эффективно прекратили провокации вооруженных формирований Российской Федерации", — сообщили в штабе.

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Пресс-служба отмечает, что сегодня, 27 марта в результате вражеских обстрелов нет потерь среди военнослужащих Объединенных сил.

"На сегодня случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", — добавили в штабе.





