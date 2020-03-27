Вора в законе "Гегу Озургетского" приговорили к 7 годам тюрьмы, - Нацполиция

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"Вора в законе" "Гегу Озургетского" приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Такой приговор в четверг, 26 марта, вынес Черниговской районный суд Черниговской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

В сообщении отмечается: "В 2017 году полицейские задержали молодого "вора в законе" по кличке "Гега Озургетский". По решению суда он был помещен в Черниговский пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Украины. Находясь в заведении, во время спора он нанес ножевые ранения иностранцу. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии в отношении криминального авторитета было открыто еще одно производство - по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Во время судебных заседаний он неоднократно угрожал руководителю правоохранительного органа и его семье физической расправой.

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В дальнейшем, воспользовавшись тем, что суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства, он выехал за пределы Украины в одну из страны ЕС. По решению суда 28-летнего обвиняемого в совершении тяжких преступлений объявили в международный розыск. Через некоторое время он его задержали правоохранители Болгарии, о чем сразу сообщили украинским коллегам.

В сентябре 2019 "вора в законе" в порядке процедуры экстрадиции передали оперативника управления стратегических расследований в Черниговской области Нацполиции.

В четверг, 26 марта, Черниговской районный суд Черниговской области признал "вора в законе" виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание - семь с половиной лет лишения свободы".

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