ХКБМ им. Морозова передало Минобороны 4 новых бронетранспортера БТР-4Е, - "Укроборонпром". ФОТО

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Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова (ХКБМ), входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало Министерству обороны очередную партию из 4 бронетранспортеров БТР-4Е.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Все БТР приняты военной приемкой Минобороны и уже сегодня отправятся в военной части.

Выполнение поставок происходит по контракту с Минобороны от 2016 года, который был разблокирован совместными усилиями Президента Украины, правительства, Минобороны и нового руководства Укроборонпрома конце 2019 года.

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Первые отгрузки бронетехники после возобновления работ по контракту состоялись в декабря 2019 года - ХКБМ передали военным 12 бронетранспортеров БТР-4Е.

Сейчас контракт выполняется в полном объеме и в соответствии с графиком, отмечают в Укроборонпроме. В феврале этого года предприятие отгрузило 3 бронемашины, в январе - 4. Всего по контракту ХКБМ должен изготовить и передать ВСУ 45 единиц бронетранспортеров БТР-4Е.

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