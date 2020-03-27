В Италии за сутки зафиксировано 969 смертей из-за COVID-19. Это абсолютный "черный" рекорд с момента вспышки эпидемии

15117

В Италии за прошедшие сутки от корона вируса умерла рекордное количество людей - около тысячи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет La Stampa со ссылкой на Департамент гражданской защиты Италии.

По состоянию на вечер 27 марта в Италии от коронавируса умерли 9134 человека, что на 969 больше, чем вчера. Это самый высокий рост с начала чрезвычайной ситуации. В четверг прирост составил 662 человека. 50 умерших - это жертвы, которых не включили во время обнародования данных предыдущих суток.

В целом в Италии насчитывается 66,414 пациентов с коронавирусом. Прирост последних суток составил 4401 случай заражения, из них в Ломбардии - 2409.

При этом количество тех, кто вылечился, за последние сутки ощутимо ниже чем в предыдущие дни. Так, за последние 24 часа из больниц выписали 589 человек, тогда как в предыдущие дни количество людей, которые выздоровели, иногда превышала тысячу.

Количество госпитализированных пациентов с симптомами заболевания в настоящее время составляет 26 029 человек, из них 3732 находятся в реанимации (+ 120, + 3,3% по сравнению с предыдущим днем), а 36 653 - в домашней изоляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии за сутки от Covid-19 умерло 662 человека, общее число жертв коронавируса превысило 8 тысяч