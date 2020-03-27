В Ирпенском регионе Киевщины два новых подтвержденных случая COVID-19

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В Ирпенском регионе (Киевская область) еще два подтверждения случая COVID-19 (один случай - Ирпень, второй - Ворзель).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин.

"Только что мы получили лабораторные подтверждения о еще два случая заболевания у жителей нашего региона. Это две женщины, обе недавно вернулись из-за границы в Украину. Одна проживает в городе Ирпень, вторая проживает в поселке Ворзель (входит в админподчинение Ирпенского городского совета)", - написал Маркушин.

Антивирусный штаб Ирпеня устанавливает круг контактов обоих больных.

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Напоминаем, ранее COVID-19 был выявлен у беременной жительницы Ирпеня.

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