В Ирпенском регионе Киевщины два новых подтвержденных случая COVID-19

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин.
"Только что мы получили лабораторные подтверждения о еще два случая заболевания у жителей нашего региона. Это две женщины, обе недавно вернулись из-за границы в Украину. Одна проживает в городе Ирпень, вторая проживает в поселке Ворзель (входит в админподчинение Ирпенского городского совета)", - написал Маркушин.
Антивирусный штаб Ирпеня устанавливает круг контактов обоих больных.
Напоминаем, ранее COVID-19 был выявлен у беременной жительницы Ирпеня.