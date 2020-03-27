Толпа на польско-украинской границе. ФОТО ДНЯ

19950 153

27 марта, в последний день перед закрытием границ, на пункте пропуска "Корчова", граничащем с украинским "Краковцом", образовались огромные очереди.

Фото с границы опубликовало издание "Тексты", информирует Цензор.НЕТ.

В Госпогранслужбе сообщили, что по состоянию на 18-00 в пункте пропуска "Краковец" в очереди стоят 1800 человек. За день удалось пропустить на Родину 3178 украинцев.

Толпа на польско-украинской границе. ФОТО ДНЯ 01

В пункте пропуска "Рава-Руська" в очереди стоят 50 человек, за день пропустили 3729 человек.

На "Ягодине", по данным ГПСУ, очереди нет, за день пропущено 5600 человек.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В последний день перед закрытием границы на КПП образовались огромные очереди из украинцев. ВИДЕО

"Государственная пограничная служба Украины принимает меры для скорейшего пропуска граждан без ослабления качества контроля. Привлечен дополнительный инспекторский состав, работают дополнительные полосы, где оформление происходит с применением мобильных комплексов пограничного контроля", — добавили пограничники.

Напомним, в ночь на 28 марта Украина полностью закроет границы для пассажирских перевозок. У украинцев останется возможность вернуться в страну пешком или автомобилем.

Также на Цензор.НЕТ: Огромная очередь из украинцев образовалась на границе с Польшей. ВИДЕО

Толпа на польско-украинской границе. ФОТО ДНЯ 02
Толпа на польско-украинской границе. ФОТО ДНЯ 03
Толпа на польско-украинской границе. ФОТО ДНЯ 04
Толпа на польско-украинской границе. ФОТО ДНЯ 05
Толпа на польско-украинской границе. ФОТО ДНЯ 06

Коронавирус и карантин
Госпогранслужба граница карантин очередь Польша COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+42 oleg1966
Толпа на польско-украинской границе. ФОТО ДНЯ - Цензор.НЕТ 4272
показать весь комментарий
27.03.2020 20:04
+41 Vadim Dumikh
Япона мать.. О каком карантине вообще идет речь???!
показать весь комментарий
27.03.2020 20:04
+30 Андрей Дидовик
Зеленский! Ты козел и сволочь.
показать весь комментарий
27.03.2020 20:04
Смотреть комментарии