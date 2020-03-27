Италия продлила украинцам разрешение на проживание до 15 июня

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Действие всех сертификатов, разрешений и видов на жительство, срок которых истекает во время карантина, продлили до 15 июня 2020 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу посольства Украины в Италии в Фейсбуке.

"Таким образом, владельцам разрешительных документов различного типа (вид на жительство, разрешение на обучение, разрешение на работу, разрешение на брак, разрешение на воссоединение семьи и т.д.) предоставляется достаточно времени на их восстановление/продолжение после завершения карантина и снятия ограничительных мер", — сказано в сообщении.

В посольстве напомнили, что сроки для осуществления административных процедур, касающихся пребывания иностранцев в Италии продлили на 30 дней. Превышение сроков, связанное с форс-мажором, не влияет на правовой статус пребывания иностранцев в стране.

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"В то же время, итальянскими компетентными органами подчеркивается неизменность обязанности таких иностранных граждан покинуть территорию Италии безотлагательно после преодоления соответствующих форс-мажорных обстоятельств", — добавили в посольстве.

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