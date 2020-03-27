Назначение меня, как и.о. директора ГБР, произошло с учетом требований законов и было вполне обосновано, - Соколов

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Исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Александр Соколов прокомментировал заявление первого заместителя председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрея Осадчука об основаниях своего назначения.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, по мнению народного депутата, то, что Соколов сейчас руководит бюро, противоречит закону, в отсутствие директора - это должен делать первый заместитель.

"Мы с большим уважением относимся к мнению народных депутатов Украины и благодарны им за внимание к Государственному бюро расследований. При этом отмечу, что назначение меня, как и.о. директора ГБР, произошло с учетом требований Законов Украины "О Государственном бюро расследований" и "Об отпусках" и было вполне обосновано. Также напоминаю, что все заинтересованные в деятельности ГБР граждане имеют право обратиться к нам для получения официальной информации и позиции правоохранительного органа по любому вопросу, который относится к его компетенции", - отметил Соколов.

В Бюро напомнили, что Соколов стал исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований с 17 марта 2020 года, в связи с назначением Ирины Венедиктовой Генеральным прокурором.

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