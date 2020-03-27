Россия превратила оккупированные Крым и Донбасс в территории гуманитарной катастрофы, – МИД Украины

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Стремясь легитимировать свои международные преступления, Россия превратила украинские Крым и Донбасс в территории гуманитарной катастрофы.

Об этом говорится в заявлении Министерстве иностранных дел Украины в связи с шестой годовщиной принятия Генассамблеей ООН резолюции "Территориальная целостность Украины", информирует Цензор.НЕТ.

"Своими агрессивными действиями против территориальной целостности и суверенитета Украины российский режим подрывает основополагающие принципы международного права, на которых базируются современные международные отношения, мировая безопасность и стабильность. Стремясь легитимировать свои международные преступления, Россия превратила украинский Крым и Донбасс в территории гуманитарной катастрофы, запугивая, преследуя и лишая каких-либо прав тех, кто выступает против российской агрессии", - говорится в документе.

В министерстве отмечают, что остановив дальнейшее продвижение военной машины России ценой огромных человеческих и материальных потерь, Украина и сегодня пользуется полной поддержкой со стороны международного сообщества.

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"Свидетельством тому стал целый ряд одобренных в течение этих лет резолюций Генеральной ассамблеи "Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и городе Севастополе, Украина" (71/205, 72/190, 73/263, 74/168) и "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и города Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей "(73/194, 74/17). Пути прекращения неправомерных действий Москвы в Крыму и на Донбассе сейчас на ежегодной основе рассматриваются государствами-членами ООН на Генассамблее в рамках пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", - констатировали в МИД.

Также украинское внешнеполитическое ведомство обратило внимание на то, что Москва пытается использовать распространение пандемии COVID-19 для отмены введённых в отношении нее санкций, что в который раз показывает истинную сущность ее агрессивной политики.

"Именно солидарность и ответственное поведение государств должны стать основой для объединения наших усилий в противодействии вирусу. Лишь выполнение требований международного права является залогом недопущения распространения вируса агрессии и реваншизма, а, следовательно, может быть основанием для отмены санкций", - убеждены в МИД Украины.

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Резолюция "Территориальная целостность Украины" (68/262) была проголосована и поддержана подавляющим большинством государств-членов ООН в ответ на начало вооруженной агрессии со стороны постоянного члена Совета безопасности ООН против Украины - военную оккупацию Россией украинского Крыма и попытку его аннексии путем проведения незаконного фейкового референдума.

Его одобрением Генассамблея ООН выразила решительный протест дерзкому нарушению РФ норм международного права и подтвердила суверенитет, политическую независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Только 11 стран во главе с Россией выступили "против" документа в 2014 году, против призыва отказаться от попыток изменить границы Украины из-за угрозы силой или ее применения или другим незаконным путем", напомнили в МИД Украины.

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