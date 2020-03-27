Гандзюк - Зеленскому: "Ваш новый генпрокурор начинает молотком ломать дело об убийстве моей дочери"

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Виктор Гандзюк обвиняет генпрокурора Ирину Венедиктову во лжи о расследовании убийства его дочери Катерины и утверждает, что Венедиктова за один сделала на многие месяцы недостижимым прогресс в деле.

Об этом Виктор Гандзюк написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Шок. Владимир Зеленский, то, новый генпрокурор Венедиктова начинает свой путь в должности со лжи деле убийство моей дочери, Екатерины Гандзюк - это откровенный позор, о котором я не собираюсь молчать", - написал он.

По словам Виктора Гандзюка, он целый день читает "радостные посты адвокатов Мангера" и "ложь генпрокурора" Венедиктовой, утверждающей, что не забирала дела у Трепака.

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"Почему я должен молчать, если вы мне лично обещали результат, а сейчас ваша протеже за один день делает этот результат еще на месяцы вперед недостижимым? Почему я должен молчать, когда прокурор, первый серьезно взялся за дело и вернул в Украину криминального авторитета Москала и выписал ему подозрение, подал в отставку? Я не буду молчать. Я не могу молчать", — написал Виктор Гандзюк.

Отец убитой активистки обвинил президента в безразличии.

"Почему вы терпите это издевательство? Почему вам сегодня стало безразлично, что ваш новый генпрокурор начинает молотком ломать дело об убийстве моей дочери?" — написал он.

"Просто стыд. Невероятный стыд", — подытожил Виктор Гандзюк.

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В пятницу, 27 марта, адвокат Маси Найем заявил об отстранении заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака от расследования дела об убийстве Катерины Гандзюк.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Трепака не отстраняли, "его ключевые дела никто не забирал". При этом она подтвердила, что департамент спецрасследований вместо Трепака стал курировать назначенный сегодня заместителем Генерального прокурора Алексей Симоненко.

Виктор Трепак заявил, что подал в отставку и работает до понедельника. "Уже нет смысла просто", — пояснил он свое решение.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Продолжается суд над подозреваемым в заказе нападения Владиславом Мангером и Алексеем Левиным (Москаленко).



