Мы не позволим завести Украину в дефолт, - Ирина Геращенко

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Фракция "Европейская Солидарность" готова принять участие во внеочередном заседании парламента и голосовать за законы, которые необходимы для спасения экономики и противодействия эпидемии коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ЕС, об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко в Фейсбуке.

Она отметила, что изменения в бюджет, предложенные правительством, неприемлемы, ведь они не дают достаточных компенсаторов для бизнеса, зато обрезают финансирования той же медицины, а также образования, культуры, инфраструктурных проектов.

"Несмотря на непростую экономическую ситуацию деньги нужно искать в других статьях расходов, как предложила наша фракция. Мы предложили 13,5 миллиардов гривен перераспределение бюджета. И забрать не из строительства дорог, не из школ, не из больниц, не из культуры, а из силовых структур, которые просто превращают Украину в тоталитарное государство и занимаются расправой с оппозицией. Ну и из других лоббистских статей, где были заложены воровские схемы, мы предлагаем передать в поддержку украинского бизнеса и незащищенных граждан", - отметила Геращенко.

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Она отметила, что правительство уже признало недополучения доходной части бюджета в 106 миллиардов гривен, поэтому планирует сократить расходы на 55 миллиардов и втрое увеличить дефицит бюджета.

"Собственно, для этого им нужен кредит МВФ. Для получения кредита они хотят провести закон о рынке земли и закон о банках. Наша фракция готова поддержать закон о банках, только если оттуда будет изъята норма о компенсации бывшим владельцам Приватбанка. Это несправедливо, что на каждого украинца которые сегодня страдают от экономического кризиса, будет возложена еще и выплата бывшим владельцам Приватбанка. Это несправедливо и мы этого поддерживать не будем. Это путь к дефолту Украины, а не к ее поддержке", - отметила Ирина Геращенко.

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Что касается рынка земли, то сопредседатель "Европейской Солидарности" в очередной раз напомнила - фракция последовательно выступает за цивилизованный рынок земли и готова проголосовать, если будут учтены ее правки.

"Этот закон является очень чувствительным для общества, и мы настаиваем на следующем. Мы за рынок, если там будет изъята норма о концентрации 200 тысяч гектаров в одни руки, если оттуда будет изъята норма о дерибане 10 млн гектаров государственной земли. Потому что пока этот закон выглядит как афера века - такая же, как афера с приватизацией в начале 90-х, когда люди получили ваучеры, и ни бюджет, ни сами граждане не получили позитива этой большой приватизации. Если в законе останется право самих крестьян продавать свои паи, фермеров продавать, покупать свои паи, то это будет справедливо. Так же если будут заложены там создания кадастра, борьба с рейдерством, предохранители по рейдерства и экологические нормы. Такой закон мы бы были готовы рассмотреть на фракции и поддержать в этих тяжелых условиях.

Но еще раз подчеркиваю, что мы никогда не пойдем на дерибан государственной земли в подобных условиях. Тем более в условиях турборежима и карантина", - отметила Геращенко.

"Европейская Солидарность" точно будет на внеочередной сессии - будь то в воскресенье, или это в понедельник, когда ее объявят. Мы будем конструктивны, мы готовы работать на страну. Но точно не дадим сделать ничего, чтобы Украина сейчас завели в дефолт, как об этом мечтают некоторые слуги и некоторые олигархи. Вот этого мы не позволим ", - предостерегла Ирина Геращенко.