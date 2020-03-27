Внеочередное заседание Рады состоится в понедельник, – Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы планируем, чтобы внеочередное заседание Верховной Рады состоялось в понедельник, потому что приоритетные вещи - это подготовка еще некоторых законопроектов по противодействию коронавирусной болезни, из-за этого изменения в бюджете", - сообщил Зеленский в пятницу после заседания фракции "Слуга народа".
Президент уточнил, что законопроектов, которые должны рассмотреть депутаты на внеочередном заседании будет несколько, и заверил, что это не последний пакет стабилизационных мер по противодействию эпидемии коронавируса.