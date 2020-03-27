Хочу чтобы депутаты рассмотрели возможность работать дистанционно, - Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы народные депутаты на следующем внеочередном пленарном заседании рассмотрели законопроект, предусматривающий возможность их дистанционной работы во время карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент Зеленский заявил в пятницу вечером после заседания парламентской фракции "Слуга народа".

"Это будет не последнее внеочередное заседание. Хочу, чтобы они (депутаты) ещё рассмотрели возможность работать дистанционно. Сейчас они проработают такой законопроект, он может действовать только сейчас, в условиях коронавируса. Я думаю, что когда эта болезнь пройдёт, а она пройдёт, то этот законопроект не будет так важен и нужен", - сказал Зеленский.

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