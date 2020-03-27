"Исторический" закон: Конгресс США направляет $2 трлн на спасение экономики

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Палата представителей США вслед за Сенатом поддержала законопроект, предусматривающий выделение 2 трлн долларов для смягчения экономических последствий от пандемии коронавируса.

Голосование состоялось в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В США называют этот законопроект "историческим", поскольку он является крупнейшим пакетом экономической поддержки за всю историю Соединенных Штатов. Документ поддерживает масштабное финансовое вливание в национальную экономику в связи с ее замедлением, связанным с введением массового карантина из-за пандемии коронавируса.

Законопроект выделяет, в том числе, $250 млрд на прямые выплаты физическим лицам и семьям, $350 млрд на кредиты для малого бизнеса, $250 млрд на выплату помощи по безработице и $500 млрд на кредиты для компаний, попавших в затруднительное положение. Кроме того, меры поддержки предусматривают масштабные финансовые вливания в экономику страны, которая уже почувствовала мощные последствия от приостановления производства и услуг, а также повышения уровня безработицы.

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Теперь утвержденный в обеих палатах Конгресса США законопроект, должен подписать президент. Дональд Трамп заявил, что готов это сделать, как только документ поступит в Белый дом.