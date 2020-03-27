На согласительном совете будем решать, где провести внеочередное заседание: в зале или во дворе Рады, - Разумков

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На заседании согласительного совета Верховной Рады, которое должно состояться на выходных, лидеры фракций и групп парламента выберут место проведения внеочередного пленарного заседания.

Об этом заявил председатель Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что завтра-послезавтра будет согласительный совет, будем обсуждать это с коллегами, решать, как лучше сделать: либо всё-таки провести заседание в стенах Верховной Рады быстро, если не будет вопросов и возражений, а если нет, то будем проводить его во внутреннем дворике Верховной Рады", - заявил Разумков после заседания фракции "Слуга народа".

Он добавил, что во внутреннем дворе сможет уместиться 425 народных депутатов с соблюдением безопасной дистанции.

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"Единственная проблема, которая возникает - это проблема, связанная с временем: будет работать счетная комиссия, подсчитывать голоса. И все-таки не лето на улице, поэтому будем общаться и принимать решение", - отметил спикер Рады.

Разумков подчеркгул, что проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады во внутреннем дворе здания парламента не противоречит регламенту.

"Согласно регламенту Верховной Рады, если не ошибаюсь, ст.2 п.1 определено место проведения заседания Верховной Рады, а именно ул.Грушевского, дом 5, а п.2 определяет возможность изменения проведения заседания парламента, но там не указано, что это должен быто сессионный зал. Внутренний дворик Верховной Рады - это также ул.Грушевского, дом 5", - сказал Разумков

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Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта.