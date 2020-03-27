Предложения Кабмина по кадровым вопросам в Раду не поступали, - Разумков

Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По состоянию на сегодня предложений от правительства относительно кадровых изменений или предложений не поступало в Верховную Раду", - сказал Разумков после заседания фракции "Слуга народа", отвечая на вопрос, будут ли рассмотрены на следующей неделе кадровые вопросы.
Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта.