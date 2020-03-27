Предложения Кабмина по кадровым вопросам в Раду не поступали, - Разумков

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Никаких предложений по ротации или заполнению вакантных должностей в Кабинете министров в Верховную Раду нее поступало.

Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сегодня предложений от правительства относительно кадровых изменений или предложений не поступало в Верховную Раду", - сказал Разумков после заседания фракции "Слуга народа", отвечая на вопрос, будут ли рассмотрены на следующей неделе кадровые вопросы.

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Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта.