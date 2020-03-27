На разработку вакцины от коронавируса может понадобиться до 2 лет, - руководитель лаборатории Коляда

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В среднем разработка вакцины от вируса занимает от 3 месяцев до 2 лет.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" биолог-генетик Александр Коляда, руководитель лаборатории, разработавшей отечественные тесты на коронавирус, информирует Цензор.НЕТ.

"Средний период разработки вакцины по истории предыдущих эпидемий составляет от 3 месяцев до 2 лет. То есть, мы ее рано или поздно дождемся, и надеемся, что она, естественно, будет раньше", — сказал он.

По словам Коляды, пока невозможно оценить, каковы шансы Украины столкнуться с таким же количеством смертей от коронавируса, как в Италии.

"Будет то же, что в Италии, или нет — непонятно. То, что инфицировано явно больше, чем лабораторно подтвержденных — это да. Но эта ситуация будет исправляться", — сказал он.

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Биолог отметил, что в Китае распространение коронавируса пришлось на холодное время года, а в Украины — на теплое, когда распространение вируса происходит медленнее.

"Поэтому мы можем надеяться на погоду даже в том числе. Не только на наших политиков, не только на наши лаборатории, но и на это в том числе", — сказал он.

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