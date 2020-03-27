Пограничники и в дальнейшем будут впускать украинцев на собственных авто, если не будет нового решения Кабмина, - спикер ГПСУ Демченко

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Без дополнительного распоряжения правительства пограничники не прекратят пропускать в Украину соотечественников, прибывающих на собственных машинах или пешком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире hromadske заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта Украина закроет государственную границу, а о гражданах Украины, которые останутся за ее пределами, "будут заботиться дипломаты".

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"Надо дождаться, будет ли какое-то дополнительное распоряжение правительства, которое будет устанавливать какие-то новые ограничения, которые могут касаться государственной границы, но стоит прислушаться к сообщениям, которые озвучивал министр иностранных дел, отмечал, что автомобильное сообщение не будет прекращаться, а также люди смогут прибывать в пешем порядке", - сказал представитель ГПСУ.

Он добавил, что тех, кто прибывает пешком, будут обеспечивать автобусами. Демченко уточнил, что такие автобусы организуют совместно с местными органами власти.

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Отметим, что несмотря на заявление президента, в МИД отметили, что и с 28 марта украинцы смогут вернуться на родину на собственных автомобилях, или через пешие пункты пропуска.

В пятницу, 27 марта, на границе с Польшей образовалась большая толпа, потому что тысячи украинский возвращаются домой.

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