Внесение в повестку внеочередного заседания Рады законопроектов о рынке земли и невозврате банков будет решаться на согласительном совете, - Разумков

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На согласительном совете будет принято решение о внесении в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады законопроектов "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и законопроекта о невозможности возврата неплатёжеспособных банков бывшим владельцам.

Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Есть законопроекты и один, и второй, они зарегистрированы в Верховной Раде. По ним также будет приниматься решение на согласительном совете и, если все будет хорошо, то они также будут вынесены в повестку дня на согласительном совете", - сказал Разумков после заседания фракции "Слуга народа".

Он добавил, что вопрос оставшихся семисот правок к законопроекту о рынке земли будет решён согласно процедуре.

"Это вопрос, будем работать. Процедура есть, вы ее прекрасно знаете. Количество правок – около 700, если я не ошибаюсь, но посмотрим, как будет идти работа в зале Верховной Рады", - сказал спикер парламента.

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Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта.