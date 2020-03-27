Если не вводить ограничений, коронавирусом могут заболеть от 7 до 22 млн украинцев, - и.о. директора ЦОЗ Кузин

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игорь,кузин

При смертности около 1% такое большое количество зараженных будет означать нарушение жизнедеятельности страны.

Об этом исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы промоделируем ситуацию с развитием коронавируса даже на уровне государства, то, по разным оценкам, от 7 до 22 млн имеют переболеть среди населения Украины", — сказал он, отвечая на вопрос ведущего о необходимости суровых ограничений.

Кузин напомнил, что умирает в среднем каждый сотый заболевший.

"Если просуммировать, то это очень большая цифра в абсолютных ... Это нарушение жизнедеятельности страны, это очень много людей, которые действительно могут не остаться в живых после такой пандемии", — подчеркнул чиновник.

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Коронавирус и карантин
карантин ЦОЗ Игорь Кузин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+16 VOLVO XC 70
нового шута выпустили на арену...
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27.03.2020 22:08
+9 Who's Here
Зелебобики, а что делать обычным зелебобикам которые ещё выживают на накопленные при клятом Порохе деньги, а совсем скоро у них не будут денег даже на еду? Вы им деньги будете давать? Или остановите их умирать?
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27.03.2020 22:09
+7 Отрок
Ситуацию нагнетать кто то должен. У него наверно спонсоры производители туалетной бумаги.
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27.03.2020 22:12
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