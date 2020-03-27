Мы предложили беспрецедентный компромисс для всех фракций Рады по закону о рынке земли, - "слуга народа" Потураев

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На внеочередном заседании Верховной Рады нардепы рассмотрят закон о рынке земли, а фракция "Слуга народа" предложила беспрецедентный компромисс относительно него для всех парламентских фракций.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Достигнут консенсус с большинством парламентских фракций относительно обоих этих законов - закон о банках - это первый, и закон о земле. Там наша политическая команда во главе с президентом предложила беспрецедентный компромисс для всех парламентских фракций. Этот компромисс уже согласован с нашими международными партнерами", - сказал он в эфире одного из телеканалов.

Потураев пояснил, что это предусматривает, что закон о земле начнет действовать через 9 месяцев - с 1 июля 2021 года. После того, как он заработает, землю смогут покупать только физические лица, и не более 100 гектаров в руки.

"И только через 2 года, в 2023 году, землю смогут также покупать юридические лица, и тогда порог концентрации увеличится до запланированных раньше 10 тыс. гектаров", - отметил он.

Еще один компромисс, предложенный партией - это то, что государственная земля не будет передаваться в громады и не будет предметом купли-продажи.

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Потураев заверил, что партия "Слуга народа" уже получила согласие от большинства парламентских фракций, и эти законы должны быть проголосованы на внеочередном заседании Верховной Рады. По его словам, их принятие позволит сразу начать сотрудничество с МВФ.

Кроме того, по словам нардепа, в повестке дня на внеочередном заседании будет большой блок вопросов, направленных на преодоление последствий экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Также будут рассмотрены поправки в законопроекты, которые позволят украинским врачам более оперативно лечить пациентов, в том числе с применением препаратов, эффективность которых экспериментально доказана во всем мире, но которых нет в протоколах.

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