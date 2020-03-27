Первый транш МВФ составит $2 млрд и его сразу перечислят в бюджет, - Зеленский

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Размер первого транша новой кредитной программы Международного валютного фонда может составить 1,75-2 миллиарда долларов. В отличие от обычной практики МВФ, средства из этого транша пойдут непосредственно в бюджет, а не в золотовалютные резервы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции "Слуги народа", которое произошло вечером 27 марта.

"После выполнения всех условий в течение нескольких дней мы получим первый транш в размере 1,75-2 миллиарда долларов сразу в бюджет Украины и сможем поддержать наших людей", - заявил Зеленский.

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Отметим, что за всю историю сотрудничества Украины и МВФ, средства в бюджет фонд перечислял только дважды: в разгар экономического кризиса 2008 года и в 2014 году. В остальных случаях МВФ зачисляет средства в золотовалютные резервы, для того, чтобы поддержать финансовую стабильность государства и его способность поддерживать стабильность денежной единицы и цен.

Что касается самой программы сотрудничества МВФ, то ее размер могут увеличить с 5,5 млрд. долларов до 8 млрд. долларов.