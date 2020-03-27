Рада "настроена принять" законопроект Кабмина о банках, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

1466

Верховная Рада готова проголосовать за правительственный законопроект №3260 о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который предотвращает возврат выведенного с рынка банка его собственникам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук по итогам заседания фракции "СН" с участием президента Зеленского.

"Так же парламент настроен принять правительственный закон о банках. Он тоже нужен для получения помощи (финансовой помощи от МВФ). Ожидается, что мы сможем получить ее уже в апреле", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внесение в повестку внеочередного заседания Рады законопроектов о рынке земли и невозврате банков будет решаться на согласительном совете, - Разумков