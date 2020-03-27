Эта информация очень возмутила Зеленского, - Ермак о сокращении расходов на культуру

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Попавший в публичную плоскость проект сокращения расходов на содержание культурной сферы является предварительным рабочим документом, который еще не рассматривался Кабинетом Министров.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно в публичную плоскость попали предварительные рабочие расчеты Министерства финансов по сокращению расходов госбюджета, в том числе и культурной сферы. Однако, эти расчеты еще не одобрены не только Кабинетом Министров, но и самым Минфином. Понятно, что документ всколыхнул всю культурную общественность страны

Более того, эта информация очень возмутила Владимира Зеленского. Президент твердо убежден, что такие потенциальные меры тотального сокращения расходов станут разрушительными для всей культурной сферы",- написал глава ОП.

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Ермак отметил, что Офис Президента находится в постоянном контакте и Правительством и профильными комитетами Верховной Рады для поиска средств для нормального функционирования гуманитарной сферы Украины.

"Мы никогда не оставим украинскую культуру без поддержки государства, мы не имеем права экономить на ценностях", - подчеркнул он.

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Напомним, предложенные Министерством финансов изменения в Госбюджет-2020 предполагают кардинальное урезание финансирования Министерства культуры и предлагают предусмотреть средства только на зарплаты сотрудникам. Фактически ликвидируются Институт книги, Госкино, УКФ, Украинский институт, программы по "сшиванию страны", деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики.

По этому поводу руководители культурных институций выступили с обращением.

Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций выступил с категорическим протестом против предложенных изменений в Госбюджет-2020.

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