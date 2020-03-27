Более 2 млн украинцев испытывают трудности с работой в связи с карантином, - президент Торгово-промышленной палаты Чижиков

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"Запас прочности" у малого бизнеса — до середины апреля, у среднего и крупного — на 2-2,5 месяца дольше.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в связи с карантином свою деятельность остановили около 600 тыс. предпринимателей.

"Официально по методике МОТ (Международная организация труда. — Ред.) в нашей стране порядка 1,5 млн безработных. Но мы забываем, что еще у нас есть так называемая "неформальная экономика", где порядка 3,5 млн. Так вот, порядка 0,5 млн человек тоже приостановили свою деятельность. Получается, что по нашим оценкам сейчас, в условиях карантина, больше чем 2 млн человек испытывают трудности с работой", — сказал Чижиков.

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По его словам, это косвенно подтверждается данным сайтов, посвященных поиску работы. Если раньше их пользователями были преимущественно молодые люди в поисках первого рабочего места, то сейчас это люди в возрасте 28-40 лет.

"Запас у малого бизнеса — до середины апреля. Мы рассчитывали, что 4 апреля закончится карантин, и дальше будет легче, бизнес перестроится. В связи с тем, что сейчас ситуация усложняется, нужно думать, какие меры предпринять, чтобы поддержать малый и средний бизнес. Крупный и средний бизнес — у него запас прочности больше на 2-2,5 месяца", — добавил Чижиков.

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Также он отметил, что сохранение любого рабочего места обходится в 5 раз дешевле, чем создание рабочего места с нуля.