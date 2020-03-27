"Декларируя дефолт, Украина станет изгоем на мировом рынке и пройдут десятилетия, прежде чем страна восстановится", - 8 бизнес-ассоциаций призвали ВР не допустить дефолта

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Ряд бизнес-ассоциаций, объединенных в клуб СЕО, подписали обращение к ВР. CEO Club Ukraine - закрытый бизнес-клуб, объединяющий СЕО и владельцев среднего и крупного бизнеса для развития, общения и сотрудничества.

Как передает Цензор.НЕТ, текст обращения опубликован на сайте Сeo Club Ukraine

В обращении отмечается: "Уважаемые депутаты Верховной Рады Украины! Разрушительное воздействие острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в мире беспрецедентно.

Подтвержденные на сегодня случаи насчитывают инфицирования почти 550 000 человек, из более чем 24 000 летальными случаями в 199 странах и территориях по всему миру.

Органы руководства различных государств совершают быстрые шаги, чтобы попытаться предотвратить крах их экономик, банкротства компаний, потерю десятков миллионов рабочих мест и уничтожению сбережений и средств к существованию своих граждан. Буквально вчера, 26 марта, лидеры стран Большой двадцатки (G-20) выступили с совместным заявлением, в котором объявили готовность вложить в глобальную экономику более 5 триллионов долларов для преодоления негативных последствий пандемии. Большинство экономистов сходятся во мнении, что мир уже вступил в период рецессии, не имея уверенности как долго она продлится и насколько глубокими будут последствия для экономики. Экономический спад от пандемии, вероятно, станет одним из крупнейших потрясений за несколько поколений.

По разным оценкам падение мировой экономики будет таким же резким, как во время глобального финансового кризиса 2009 года, а возможно и сильнее, в зависимости от того, как быстро удастся справиться с ростом числа случаев заражения и насколько суровые карантинные меры придется принять странам.

Угроза коронавируса для таких развивающихся рынков, как Украина, еще масштабнее - как в области здравоохранения, так и в экономическом плане. Международные рынки капитала закрылись для этой группы стран, и Институт международных финансов сообщает, что с 21 января 80 миллиардов долларов США были выведены из развивающихся стран.

Хотя Украина вступила в кризис, вызванный вирусом, с золотовалютными резервами в иностранной валюте на сумму 27 млрд долл. США, последствия кризиса для Украины уже имеют серьезный экономический эффект, который будет только усиливаться в последующие дни и месяцы. Ситуация с бюджетом критическая. За первые два месяца текущего года доходы были недовыполнены на 17 млрд грн, при сохранении этой тенденции дефицит бюджета в 2020 году в два раза превысит запланированные 96 млрд грн. Кроме того, карантинные мероприятия в Украине и глобальный экономический кризис уже больно ударили по бизнесу, и приведут к резкому сокращению производства и налогов. Учитывая ожидаемое 20-50% падение продаж компаний, по данным последнего опроса последствий воздействия на бизнес, бюджет получит значительно меньшие налоговые поступления в 2020 году, в то же время социальные выплаты продолжат увеличиваться. Борьба с распространением COVID-19 требует как минимум более 200 млрд гривен, хотя эта сумма может быть значительно больше.

К тому же перед правительством стоит вопрос выплат внешних и внутренних долгов. Если погашение внутренних долгов можно будет рефинансировать, то погашение внешних долгов в сумме 3,5 млрд долл. США до конца года и удвоение или даже утроение дефицита бюджета в 7-10 млрд долл. США означают потребность в финансировании в диапазоне 10-13 млрд долл. США (400-500 млрд грн). Ведущие эксперты прогнозируют, что в случае продолжения карантина на несколько месяцев, и при наличии программы Международного Валютного Фонда (МВФ), ВВП Украины в 2020 году упадет на 9%, а курс гривны может достичь 35 грн / долл. США.

Однако без программы МВФ - предыдущий прогноз еще более ужасный - двузначный экономический спад, стремительное опустошение золотовалютных резервов, высокая инфляция и значительный рост безработицы. Без поддержки МВФ и других международных организаций с бюджетными разрывами можно справиться или путем резкого повышения налогов, либо сокращением расходов бюджета, или прибегнув к печати денег, вероятно в сочетании с дефолтом по внешнему долгу. В любом случае ценой такого подхода будет обвальное падение экономики, обеднение населения и массовая безработица. Увеличение налогов или сокращение бюджетных расходов в условиях текущих кризисных явлений, приведет к еще большему угнетению внутреннего спроса. Секвестр бюджета / увеличение налогового давления углубит падение экономики по крайней мере до 15% р/р и повлечет волну банкротств. Это приведет к постоянной (не временной) потере рабочих мест для около 500 тыс. человек и увеличение безработицы до рекордных в истории Украины 12%. В то же время, массовая печать денег и дефолт дестабилизируют уже и так напряженную ситуацию на валютном рынке.

Резервы НБУ уже сократились до 24 млрд долл США, и их вряд ли хватит, чтобы удержать курс под контролем, ведь давление на валюту за счет эмиссии гривны в эквиваленте 7-10 млрд долл. для финансирования дефицита бюджета будет сопровождаться оттоком капитала, который во время предыдущих кризисов составлял 11-13 млрд долл. США в год. Девальвация гривны может достичь 45-65% от текущего уровня, до 50-80 грн / долл. США, а для стабилизации курса необходимо будет вводить жесткие валютные ограничения, которые углубят кризисные явления. Обесценивание гривни приведет к росту инфляции до 20-50% и падение реальных доходов населения минимум на 30%. Результатом снова станет глубокое падение экономики и увеличение безработицы, к тому же без перспектив быстрого восстановления из-за отсутствия доступа к рынкам капитала для государства и частного сектора после дефолта.

Учитывая, что ситуация продолжает развиваться, средства МВФ и других международных партнеров Украины остаются единственным источником финансирования в ближайшее время. Любые призывы к объявлению дефолта Украины должны быть проигнорированы, ведь долгосрочный эффект такого решения является очень опасным.

Страна нуждается в капитале и финансовой помощи мирового сообщества для защиты своих граждан от COVID-19 и содействию смягчения экономических последствий этой глобальной пандемии. Худшее, что может быть - это потерять любой доступ к финансированию, сделав кризис COVID-19 еще тяжелее, чем она и так есть. Декларируя дефолт, Украина станет изгоем на мировом рынке, и, скорее всего, пройдут десятилетия, прежде чем страна восстановится. Любые разговоры о дефолте должны прекратиться немедленно, и четкий месседж должен быть направлен мировому сообществу - Украина является функционирующей частью мировой экономики и принимает ответственные решения, защищающие ее будущее.

Любой политик, который одобряет дефолт, непременно будет нести ответственность за его последствия, за сотни тысяч рабочих мест и жизни людей, которые этот дефолт уничтожит.

В то же время, мы приветствуем официальный запрос Украины на рассмотрение, в соответствии с совместным призыва Всемирного банка и МВФ в страны G-20 обнародованного 26 марта. В частности, Группа Всемирного банка и МВФ призвали правительства всех государств-кредиторов приостановить взыскание долгов с беднейших стран мира в соответствии с двусторонними кредитных соглашений, а также призвали страны G-20 определить перечень государств, имеющих неблагоприятную долговую ситуацию и предоставить предложения по смягчению долгового нагрузка для них.

Наши восемь бизнес-ассоциаций представляют крупнейших работодателей в стране, которые платят большинство налогов в государственный бюджет и объединяются в том, чтобы обратиться к каждому депутату Верховной Рады Украины с просьбой принять необходимые законы в ближайшее время, чтобы страна могла получить финансирование от МВФ.

Мы понимаем как трудно проводить сессии Верховной Рады во время карантина, когда несколько депутатов парламента получили положительный результат теста на коронавирус. В то же время основные предприятия по всей стране, в которых работают миллионы людей продолжают работать ежедневно для того, чтобы продукты попадали на полки магазинов, чтобы домохозяйства на карантине получали необходимые запасы для проживания, чтобы маски и защитные средства производились на фабриках, и много другое.

Мы призываем депутатов Верховной Рады Украины действовать решительно и срочно принять законы необходимые для предоставления средств Международного Валютного Фонда Украины по программе расширенного финансирования (EFF), а также для получения кризисных средств, направленных на поддержку Украины в борьбе с коронавирусом".

Текст обращения подписали:

Федерации работодателей Украины (ФРУ)

Союза украинских предпринимателей (СУП)

Американской торговой палаты Украины (AMCHAM)

Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА)

БИЗНЕС100

Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ)

Ассоциации "ИТ Украины"

СЕО Club Ukraine