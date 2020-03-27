За сутки в Украине выявлено 92 новых случая COVID-19, всего подтверждено 310 случаев, - Минздрав

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коронавирус

В Украине зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тестировать на коронавирус нужно 240 тыс. человек в неделю, мы тестируем 1 тыс, - и.о. директора ЦОЗ Кузин

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 Вася Шевченко f77d76ba
тест начали применять...вот и пошла статистика...
но так как мало тестов...то пока еще...статистика не точная и низкая
опять же...движняк через кордон не добавляет оптимизма
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27.03.2020 23:24
+4 Губернатор
Нам наверное надо ориентироваться на Румынию. Причем в самом оптимистическом варианте. У тех тоже полтора млн заробитчан из Италии приперлись. Но там исторически порядка больше. Удачи всем нам пережить это китайское говно.
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27.03.2020 23:41
+3 Ukrainets UA
Чим більше тестів завозять в Україну тим більше хворих виявили. так вони і раніше були тільки виявляти не було чим.А від чого вмирали? Хз....Від пневмонії напевно чи від грипу та супутніх болячок... За сутки в Украине выявлено 92 новых случая COVID-19, всего подтверждено 310 случаев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7091
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27.03.2020 23:23
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