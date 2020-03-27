"Пожалуйста, не увольняете людей, мы вас будем поддерживать", - Зеленский обратился к предпринимателям

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Отвечая на вопросы журналистов после заседания фракции "Слуг народа", Зеленский отметил, что таких программ готовится несколько и они будут рассчитаны на разные слои населения.
"Пожалуйста, не увольняете людей, мы вас будем поддерживать - маленький, средний бизнес. Не увольняйте людей", - сказал Президент.
Зеленский также подчеркнул, что готовятся программы для поддержки социально незащищенных слоев населения в условиях распространения COVID-19.
ты, сцуко, Зеленое Ничтожество, обмануло 73% дебилов, голосовавших за тебя, а сейчас ты не знаешь что делать.. Сцуко!!! Зачем ты вообще родился???!!!