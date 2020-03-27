"Пожалуйста, не увольняете людей, мы вас будем поддерживать", - Зеленский обратился к предпринимателям

3887

Президент Украины Владимир Зеленский призвал предпринимателей не увольнять людей в условиях карантина, пообещав государственные программы поддержки граждан и бизнеса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Отвечая на вопросы журналистов после заседания фракции "Слуг народа", Зеленский отметил, что таких программ готовится несколько и они будут рассчитаны на разные слои населения.

"Пожалуйста, не увольняете людей, мы вас будем поддерживать - маленький, средний бизнес. Не увольняйте людей", - сказал Президент.

Зеленский также подчеркнул, что готовятся программы для поддержки социально незащищенных слоев населения в условиях распространения COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Государство готовит проект "Пасха дома", – Зеленский