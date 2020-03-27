"Пожалуйста, не увольняете людей, мы вас будем поддерживать", - Зеленский обратился к предпринимателям

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"Пожалуйста, не увольняете людей, мы вас будем поддерживать", - Зеленский обратился к предпринимателям

Президент Украины Владимир Зеленский призвал предпринимателей не увольнять людей в условиях карантина, пообещав государственные программы поддержки граждан и бизнеса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Отвечая на вопросы журналистов после заседания фракции "Слуг народа", Зеленский отметил, что таких программ готовится несколько и они будут рассчитаны на разные слои населения.

"Пожалуйста, не увольняете людей, мы вас будем поддерживать - маленький, средний бизнес. Не увольняйте людей", - сказал Президент.

Зеленский также подчеркнул, что готовятся программы для поддержки социально незащищенных слоев населения в условиях распространения COVID-19.

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Коронавирус и карантин
Зеленский карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+32 Привет
Ты еще слезу пусти...урод...
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27.03.2020 23:47
+26 Raccoonenko
Яке ж воно дурне...
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27.03.2020 23:47
+26 Шрек Баблокат
сука! дебил!. зачем ты поперся в Президенты, если не знаешь что делать на этой посаде?!
ты, сцуко, Зеленое Ничтожество, обмануло 73% дебилов, голосовавших за тебя, а сейчас ты не знаешь что делать.. Сцуко!!! Зачем ты вообще родился???!!!
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27.03.2020 23:55
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