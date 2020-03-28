"Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ

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Украина не может позволить себе прекратить сотрудничество с Международным Валютным Фондом и будет вынуждена пойти на его условия.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам, конечно же, нужен Международный валютный Фонд. И, конечно же, мы с ними уже очень давно, уже 6 месяцев ведем переговоры. Да, до коронавируса была одна история, сегодня уже немножко другая ситуация", — сказал он.

При этом, по словам Арахамии, прощать Украине долги никто не намерен.

"Поверьте, нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши, и идите, гуляйте, развивайтесь, и с богом. Поэтому придется нам идти на их условия сейчас. Спасать экономику, вливать в нее деньги. Гасить свои долговые обязательства, параллельно ведя переговоры, естественно, со всеми нашими кредиторами. С кем можно, реструктуризироваться. Точно нужно это делать", — пояснил депутат.

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Ранее 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось договориться с МВФ об увеличении размера новой программы с $5,5 млрд до $8 млрд. Первый транш, по его словам, составит $2 млрд и будет сразу перечислен в государственный бюджет.