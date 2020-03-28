О реструктуризации долга с МВФ говорили, ответа пока нет, - Зеленский

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О реструктуризации долга с МВФ говорили, ответа пока нет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский говорил с представителями Международного валютного фонда о реструктуризации долга Украины и переносе срока его выплаты.

Об этом он сказал журналистам после заседания фракции "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"О реструктуризации долгов и переносе сроков мы также говорили. Я еще не получил ответ", — сказал президент.

Ранее 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось договориться с МВФ об увеличении размера новой программы с $5,5 млрд до $8 млрд. Первый транш, по его словам, составит $2 млрд и будет сразу перечислен в государственный бюджет.

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Топ комментарии
+5 IN UA 7395a7cc
Зеленский словно порноактриса, готов принять от МВФ в любой позе и в любом количестве
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28.03.2020 01:07
+4 IN UA 7395a7cc
МВФ не хочет разговаривать с клоуном
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28.03.2020 01:06
+4 Василь Грім
Зеленый дибил остановил страну, с каждым днём гробит экономику и людей... И при этом, набрался наглости и клянчит деньги...
Естественно, дятла послали нахрен... потому, что с душевнобольными как этот клоун никто всерьёз разговаривать не будет.
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28.03.2020 01:09
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