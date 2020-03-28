О реструктуризации долга с МВФ говорили, ответа пока нет, - Зеленский

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Президент Владимир Зеленский говорил с представителями Международного валютного фонда о реструктуризации долга Украины и переносе срока его выплаты.

Об этом он сказал журналистам после заседания фракции "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"О реструктуризации долгов и переносе сроков мы также говорили. Я еще не получил ответ", — сказал президент.

Ранее 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось договориться с МВФ об увеличении размера новой программы с $5,5 млрд до $8 млрд. Первый транш, по его словам, составит $2 млрд и будет сразу перечислен в государственный бюджет.

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