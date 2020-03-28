Из-за границы вернулись 100 тысяч украинцев, еще 9 тысяч не успели, - Криклий

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Украинцы, которые попадут домой после 00:00 28 марта, подпишут соглашение на добровольную изоляцию, соблюдение которой будет контролировать полиция. Для тех, кто еще только хочет вернуться, разрабатывается решение об обсервации.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас мы вместе с МИД вернули около 100 000 граждан Украины домой. Задачей Министерства инфраструктуры было обеспечить логистику - свою задачу мы выполнили", — написал он.

По словам министра, задачей вернувшихся на Родину украинцев было соблюдать режим самоизоляции.

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"К сожалению, преимущественно легкомысленно к этому отнеслись, совершенно не осознавая риски, которым подвергают себя, близких и родных. Несомненным является право, которое гарантируются статьей 33 Конституции Украины. Таким же бесспорным является право на жизнь, которое гарантируется статьей 27 Конституции. Мы не можем подвергать опасности жизни 40 млн граждан", — считает Криклий.

Граждане, которые вернутся в Украину после полуночи 28 март, подпишут согласие на добровольную изоляцию, соблюдение которой будет контролироваться полицией, отметил министр.

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Украинцев, которые по-прежнему находятся за границей, а таких около 9 тысяч, МИД просит продлить свое пребывание в стране, в которой они сейчас находятся.

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского для людей, которые не могут продолжить находиться за границей и хотят вернуться в Украину, готовим решение, которое будет предусматривать обсервацию. Финализируют его вместе с Минздравом и МВД с учетом значительного количества людей, которые требуют возврата, и других задач, которые сейчас должны выполнять полицейские и медики", – добавил Криклий.

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