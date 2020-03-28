Если видите, что человек нарушает самоизоляцию, - сообщите в полицию, - Минздрав

Этот призыв опубликован в Telegram-канале "Коронавірус_інфо", который ведет Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
Минздрав напоминает, что двухнедельная самоизоляция обязательна для всех вернувшихся из-за рубежа граждан.
"Если вы видите, что человек во время самоизоляции системно нарушает санитарно-гигиенические нормы и подвергает тем самым опасности окружающих, сообщите об этом в правоохранительные органы", — сказано в сообщении.
"Напоминаем, штраф за нарушение режима самоизоляции составляет от 17 000 гривен до 34 000 гривен", — добавили в Минздраве.
Читайте на Цензор.НЕТ: Толпа на польско-украинской границе. ФОТО ДНЯ
Министерство призывает помочь вернувшимся из-за границы соседям оставаться дома.
"Посетите вместо них магазин или аптеку и оставьте пакет под дверью, следуя рекомендациям Минздрава. Будьте доброжелательными и внимательными к ним!" — сказано в сообщении.
По данным Министерства инфраструктуры, в Украину из-за границы вернулись около 100 тысяч граждан.
О Емце без мата. Объясню Вам его поведение.
Емец типичный главрач старой закалки.
Что делают такие персонажи? Зарабатывают на откатах, на богатых клиентах и держат в ежовых рукавицах больницу.
Все это мы сейчас и наблюдаем: пытался подмять под себя закупки, организовать ВИП палаты в больницах, ну и ввести чрезвычайное положение.
Чем главврачи не занимаются? Обычными пациентами, персоналом и реальным материальным обеспечением больницы.
Ну и наш герой : презирает обычных людей - все пенсионеры умрут, плевать хотел на мед. персонал - ради своей выгоды заблокировал закупки жизненноважных защитных средств, и вообще не интересуется, что там в обычных больницах происходит.
Хотя нужно признать, по уровню тупости и жлобства президенту он полностью соответствует.