Если видите, что человек нарушает самоизоляцию, - сообщите в полицию, - Минздрав

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коронавирус,самоизоляция

Министерство здравоохранения призывает украинцев сообщать в правоохранительные органы о вернувшихся из-за границы соседях, которые нарушают режим самоизоляцию.

Этот призыв опубликован в Telegram-канале "Коронавірус_інфо", который ведет Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Минздрав напоминает, что двухнедельная самоизоляция обязательна для всех вернувшихся из-за рубежа граждан.

"Если вы видите, что человек во время самоизоляции системно нарушает санитарно-гигиенические нормы и подвергает тем самым опасности окружающих, сообщите об этом в правоохранительные органы", — сказано в сообщении.

"Напоминаем, штраф за нарушение режима самоизоляции составляет от 17 000 гривен до 34 000 гривен", — добавили в Минздраве.

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Министерство призывает помочь вернувшимся из-за границы соседям оставаться дома.

"Посетите вместо них магазин или аптеку и оставьте пакет под дверью, следуя рекомендациям Минздрава. Будьте доброжелательными и внимательными к ним!" — сказано в сообщении.

По данным Министерства инфраструктуры, в Украину из-за границы вернулись около 100 тысяч граждан.

Если видите, что человек нарушает самоизоляцию, - сообщите в полицию, - Минздрав 01

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав изоляция COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 Игорь Монахов
тех кого завезли с Уханя в Н.Санжары согласен - это был белый шум чтобы Уханьдохать годовщину расстрелов на Майдане..
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28.03.2020 01:56
+4 Игорь Монахов
Минздрав иди нах... В Сингапуре потушили вирус очень быстро и там нет ни одной смерти от короны знаете как?! - все очень просто - БЕСПЛАТНОЕ тестирование для ВСЕХ (почти принудительное и бесплатное лечение, плюс реабилитация (иностранцам тоже самое меню)..
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28.03.2020 01:43
+3 volley
Министр Здравоохранения Емец заявил, что людей старше 65 лет можно считать трупами

О Емце без мата. Объясню Вам его поведение.

Емец типичный главрач старой закалки.
Что делают такие персонажи? Зарабатывают на откатах, на богатых клиентах и держат в ежовых рукавицах больницу.
Все это мы сейчас и наблюдаем: пытался подмять под себя закупки, организовать ВИП палаты в больницах, ну и ввести чрезвычайное положение.
Чем главврачи не занимаются? Обычными пациентами, персоналом и реальным материальным обеспечением больницы.
Ну и наш герой : презирает обычных людей - все пенсионеры умрут, плевать хотел на мед. персонал - ради своей выгоды заблокировал закупки жизненноважных защитных средств, и вообще не интересуется, что там в обычных больницах происходит.

Хотя нужно признать, по уровню тупости и жлобства президенту он полностью соответствует.

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28.03.2020 01:45
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