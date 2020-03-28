Если видите, что человек нарушает самоизоляцию, - сообщите в полицию, - Минздрав

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Министерство здравоохранения призывает украинцев сообщать в правоохранительные органы о вернувшихся из-за границы соседях, которые нарушают режим самоизоляцию.

Этот призыв опубликован в Telegram-канале "Коронавірус_інфо", который ведет Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Минздрав напоминает, что двухнедельная самоизоляция обязательна для всех вернувшихся из-за рубежа граждан.

"Если вы видите, что человек во время самоизоляции системно нарушает санитарно-гигиенические нормы и подвергает тем самым опасности окружающих, сообщите об этом в правоохранительные органы", — сказано в сообщении.

"Напоминаем, штраф за нарушение режима самоизоляции составляет от 17 000 гривен до 34 000 гривен", — добавили в Минздраве.

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Министерство призывает помочь вернувшимся из-за границы соседям оставаться дома.

"Посетите вместо них магазин или аптеку и оставьте пакет под дверью, следуя рекомендациям Минздрава. Будьте доброжелательными и внимательными к ним!" — сказано в сообщении.

По данным Министерства инфраструктуры, в Украину из-за границы вернулись около 100 тысяч граждан.