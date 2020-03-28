По Кабмину есть кадровые вопросы, - Зеленский

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зеленский,шмыгаль

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что существуют кадровые вопросы по Кабинету министров.

Об этом он сказал журналистам после заседания фракции "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, сегодня на заседании фракции об этом не говорили.

"Сегодня мы не говорили об этом. Есть такой вопрос, он обсуждается, по ряду причин, связанных с различными факторами", - сказал Зеленский.

Президент указал, что по кадровым решениям информация будет известна в субботу или воскресенье.

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Топ комментарии
+9 Червоно-Чорний
шо, опять???По Кабмину есть кадровые вопросы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8790
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28.03.2020 01:49
+8 Джон Зойдберг cb913b8d
Вопросы у него... Вали уже нахер
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28.03.2020 01:47
+7 Small Jerboa
Что, тыпилы закончились?!!
Не верю!
Их в стране не меньше 73%.
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28.03.2020 01:54
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