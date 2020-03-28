США дают Украине $1,2 млн для борьбы с COVID-19

Об этом сообщило в фейсбуке посольство Украины в США, информирует Цензор.НЕТ.
Эти деньги будут направлены на подготовку лабораторных систем для выявления заболевания коронавирусом, оказания технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID19 и т.д.
Украина не единственная в списке стран, которым США выделяет средства. Все они начнут получать помощь с 3 апреля.
По последним данным, количество зараженных коронавирусом в Украине возросло до 310 человек.
И всегда можно увидеть под таким сообщением коммент типического зелебоба. Показуха!
Так вот что вам хочется объяснить ребята. Показуха - это Санжары, где со 103 украинцами, прилетевшими с Китая, устроили цирк на весь мир с драками, карантином, министрами, президентом и полицией. А потом 70 000 впустили в страну без проверки на вирус.
Показуха - это миллион тестов из Китая завтра, которые по факту превращаются в двести тысяч, через неделю и не той системы.
Показуха - это каждодневные призывы правительства Зеленского, всем вместе бороться с коронавирусом и продажа стратегических запасов масок и зерна за рубеж.
Показуха - это когда президент Зеленский, долларовый офшорный миллионер, каждый день записывает видосики для народа как он за него переживает. И не выделили ни цента личных средств на попощь медицине.
Показуха - это когда первая леди и бренд страны Лена Зеленская с удовольствием, за счёт бюджета то есть за наш с вами, катается вместе с мужем по миру и посещает Ниагарский водопад, Париж, Японию. Но когда к народу пришла беда, она забилась со страху в нору и не показывается на люди.
Хотя возглавить благотворительную помощь и показать народу что президент и первая леди вместе с ними - ее прямой официальный и человеческий долг.
Вот это вот все и есть настоящая неприкрытая показуха и лицемерие нынешней Зе власти. Где за словами о заботе народа кроется страх и желание заработать на беде.
А то что делают супруги Порошенко - это просто поведение морально здоровых людей. И кстати не только они. К помощи медикам и населению подключились - олигархи, мелкий и средний бизнес.
Которые думают не только о том как выжить или заработать. А о том как помочь тем, кто нуждается.
Только Зеленского, Коломойского и Квартал 95 мы не видим среди меценатов. Им наверное не до этого. Они в турборежиме бюджет дерибанят!