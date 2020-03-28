США дают Украине $1,2 млн для борьбы с COVID-19

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США предоставляют Украине 1,2 млн долларов на медицинскую и гуманитарную помощь для противодействия коронавирусу.

Об этом сообщило в фейсбуке посольство Украины в США, информирует Цензор.НЕТ.

Эти деньги будут направлены на подготовку лабораторных систем для выявления заболевания коронавирусом, оказания технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID19 и т.д.

Украина не единственная в списке стран, которым США выделяет средства. Все они начнут получать помощь с 3 апреля.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в Украине возросло до 310 человек.

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