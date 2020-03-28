На утро 28 марта подтверждены 311 случаев COVID-19 в Украине, 8 человек умерли, 5 - выздоровели, - ЦОЗ (обновлено)

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По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждены 311 случаев COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 16 случаев;
Волынская обл. - 2 случая;
Днепропетровская обл. - 7 случаев;
Донецкая обл. - 2 случая;
Житомирская обл. - 4 (1 летальный) случая;
Закарпатская обл. - 1 случай;
Запорожская обл. - 10 случаев;
Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев;
м. Киев - 74 случая;
Киевская обл. - 41 случай;
Львовская обл. - 5 случаев;
Луганская обл. - 2 случая;
Николаевская обл. - 1 случай;
Одесская обл. - 6 случаев;
Полтавская обл. - 1 случай;
Ривненская обл. - 9 случаев (1 летальный)
Сумская обл. - 5 случаев (1 летальный)
Тернопольская обл. - 43 случая (1 летальный)
Харьковская обл. - 1 случай;
Херсонская обл. - 1 случай;
Хмельницкая обл. - 1 случай;
Черкасская обл. - 3 случая;
Черновицкая обл. - 47 (1 летальный) случаев;
Черниговская обл. - 1 случай.

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В течение суток Центр общественного здоровья Украины получил сообщение о 93 подтвержденных случаях.

Всего зафиксировано 8 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

На утро 28 марта подтверждены 311 случаев COVID-19 в Украине, 8 человек умерли, 5 - выздоровели, - ЦОЗ 01
На утро 28 марта подтверждены 311 случаев COVID-19 в Украине, 8 человек умерли, 5 - выздоровели, - ЦОЗ 02
На утро 28 марта подтверждены 311 случаев COVID-19 в Украине, 8 человек умерли, 5 - выздоровели, - ЦОЗ 03

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+4 Иннокентий beer
а вот Крым не стоило бы отдельным цветом
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28.03.2020 10:11
+3 буков
На місці кировоградців, я б закрив область.
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28.03.2020 10:24
+2 Igor Kariy
До поездов был 1 в чернивецкой и куршавельсие шаховы в киеве после показухи зелупы с поездами 316 и продолжает расти
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28.03.2020 10:13
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