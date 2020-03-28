В Киеве выявили 19 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 74 случая, - Кличко

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Заболели - 10 мужчин в возрасте от 25 до 54 лет, и 9 женщин - от 17 до 62 лет.

Об этом в своем Телеграме сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Уже 74 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - сообщил Кличко.

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"Заболели - 10 мужчин в возрасте от 25-ти до 54-х лет. И 9 женщин - от 17-ти до 62-х лет.

- 9 пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы

- 5 - в городскую клиническую больницу № 4

- 3 - в клиническую больницу № 9

- 2 заболевших киевлянина - в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей", - добавил мэр.

"Город закупил оборудования для ПЦР, позволяющее исследовать материал слизистой пациента. В первую очередь тестируем киевлян с симптомами и подозрением на коронавирус. Еще раз обращаюсь ко всем: ограничьте социальные контакты! Не относитесь легкомысленно к угрозе, которую несет распространение коронавируса. Мы должны остановить его расползание вместе!" - призвал Кличко.