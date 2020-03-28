"Есть все основания говорить о конце утверждения в Украине новой прокуратуры", - Трепак

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Заместитель генпрокурора Виктор Трепак написал рапорт на увольнение из Офиса генпрокурора после того, как генеральный прокурор Ирина Венедиктова изменила функциональные обязанности своих заместителей. По его словам, сейчас наблюдается закат реформы прокуратуры.

Об этом сообщает "Зеркало недели", передает Цензор.НЕТ.

"В частности, у меня забрали курирование деятельностью двух департаментов - которые осуществляют процессуальное руководство в "делах Майдана", и по делам, которые расследуются следователями СБУ", - отметил Трепак.

По его словам, такое перераспределение полномочий является способом воздействия на него и вмешательством в осуществление его полномочий прокурора.

"Дело в том, что моя должность не является чисто административной - с ней связан целый комплекс процессуальных полномочий, предусмотренных УПК Украины, которые неотъемлемы от тех уголовных производств, которые я курировал до сегодняшнего утра. А это, в частности, "дела Майдана", дело об убийстве Екатерины Гандзюк", - заявил Трепак.

Он отметил, что его фактическое отстранение от "дела Гандзюк" произошло тогда, когда следствие по нему вышло на финишную прямую.

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Трепак также не исключил, что прокурорам, которые сейчас занимаются расследованием этих дел, не дадут работать так, как нужно.

Он считает, что новое руководство Офиса генпрокурора может остановить реформу прокуратуры.

"А это значит, что все вернется к предыдущей практике, к схемам и "решению вопросов". К большому сожалению, есть все основания говорить о потерянных возможностях для утверждения в Украине новой по сути прокуратуры", - отметил он.

В пятницу, 27 марта, адвокат Маси Найем заявил об отстранении заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака от расследования дела об убийстве Катерины Гандзюк.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Трепака не отстраняли, "его ключевые дела никто не забирал". При этом она подтвердила, что департамент спецрасследований вместо Трепака стал курировать назначенный сегодня заместителем Генерального прокурора Алексей Симоненко.

Виктор Трепак заявил, что подал в отставку и работает до понедельника. "Уже нет смысла просто", - пояснил он свое решение.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Продолжается суд над подозреваемым в заказе нападения Владиславом Мангером и Алексеем Левиным (Москаленко).