Особый статус Донбасса никогда не будет внесен в Конституцию Украины, - вице-премьер Резников

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Особый статус Донбасса никогда не будет внесен в Конституцию Украины, - вице-премьер Резников

Украина не намерена закреплять особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в Конституции и не ведет соответствующих переговоров в рамках контактной группы в Минске.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, представители Российской Федерации в трехсторонней контактной группе пытаются поднять этот вопрос на каждой встрече.

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"Они каждую сессию спрашивают: "Будет ли Украина включать особый статус в Конституцию?". Мы всегда говорим, что нет, никогда, не обязаны, не будем, забудьте. Каждый раз им рекомендую поднять их личные заметки с прошлых встреч с нашим однозначно отрицательным ответом на этот вопрос. Мало того, президент Зеленский это даже в Париже сказал. Они улыбаются, ведь знают, что именно этот ответ прозвучит вновь, но при этом задают вопрос на каждой встрече в ТКГ", - добавил Резников.

Он подчеркнул, что россияне в контактной группе также пытаются изменить свой статус в минских переговорах и перевести войну на Донбассе в ранг "внутреннего конфликта". Однако Украина не отступает от дефиниции "международный военный конфликт".

"Российская сторона играется в игру "мы тут вообще посредники". У них есть штамп, они его постоянно пытаются в документы всунуть, - "внутренний конфликт на Юго-Востоке Украины". Мы это, естественно, всегда вычеркиваем, и рекомендуем прочесть январскую резолюцию ПАСЕ, где Россия в очередной раз признана участником Минских соглашений и обязана вывести свои войска с территории Украины", - уточнил вице-премьер.

Агрессия России против Украины
Конституция Донбасс Резников
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Топ комментарии
+17 Палиця Василь
котик лапку намочив у синє чорнило
й акуратно написав: болт кацапам в рило!
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28.03.2020 10:40
+12 мирко саблич
РФ на каждой встрече в Минске спрашивает об особом статусе Донбасса в Конституции. Мы всегда говорим, что никогда, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 1542РФ на каждой встрече в Минске спрашивает об особом статусе Донбасса в Конституции. Мы всегда говорим, что никогда, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 6469
РФ на каждой встрече в Минске спрашивает об особом статусе Донбасса в Конституции. Мы всегда говорим, что никогда, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 1020 РФ на каждой встрече в Минске спрашивает об особом статусе Донбасса в Конституции. Мы всегда говорим, что никогда, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 8199
РФ на каждой встрече в Минске спрашивает об особом статусе Донбасса в Конституции. Мы всегда говорим, что никогда, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 1627 РФ на каждой встрече в Минске спрашивает об особом статусе Донбасса в Конституции. Мы всегда говорим, что никогда, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 2760
РФ на каждой встрече в Минске спрашивает об особом статусе Донбасса в Конституции. Мы всегда говорим, что никогда, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 9678 РФ на каждой встрече в Минске спрашивает об особом статусе Донбасса в Конституции. Мы всегда говорим, что никогда, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 1627
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28.03.2020 10:42
+10 три - пятнадцать
возьмите с собой шахова на следующюю встречу в Минске - кацапню с ее вопросами оттуда как ветром сдует.
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28.03.2020 10:44
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