Минздрав рекомендует выделить на период карантина врачей, которые будут принимать пациентов без деклараций, - главный санврач Ляшко

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ляшко,виктор

Министерство здравоохранения порекомендует доукомплектовать центры первичной медико-санитарной помощи врачами, которые будут оказывать помощь пациентам без деклараций с семейным врачом в случае подозрения на коронавирус.

"Мы будем рекомендовать центры первичной медико-санитарной помощи дополнительно укомплектовать врачами, которые будут консультировать больных с коронавирусной болезнью и другими симптомами острой респираторной болезни на период эпидемии в Украине: именно тех пациентов, у которых отсутствуют декларации с семейным врачом", - сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также призвал граждан Украины, которые ещё не подписали декларации, решить этот вопрос.

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"В случае, если есть высокая температура, кашель сухой и затрудненное дыхание, мы рекомендуем не затягивать, а обратиться за медицинской помощью, в том числе путем вызова экстренной медицинской помощи", - добавил он.

Коронавирус и карантин
карантин врачи Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+4 Генрих Реалист
В Конституции ни слова одекларациях и равном доступе к медуслугам для ВСЕХ. Это тупорылая Супрун всё на денежные рельсы поставила и начала уничтожать медицину, сначала с перефирийных больниц, поликлиник. Инфекционные, тубдиспансеры, психбольницы закрывать...сцуко соросятное.
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28.03.2020 10:52
+4 Виктор Вит 0eb5c79b
А просто отменить это тупое декларирование и вернуться к советской организации медицины - гонор не позволяет? Или мозгов не хватает? Или в той системе не были прописаны поборы для организаторов и реформаторов?
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28.03.2020 10:54
+3 Марина Лисицкая
Люди платят налоги люди должны получить помощь. А то что недореформа не устраивает, причина не в людях, а в реформе.
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28.03.2020 11:03
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