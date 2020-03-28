В Монастыриском районе Тернопольщины зафиксированы 36 случаев COVID-19, 21 из них у медиков. Первая проблема сейчас - нехватка тестов, - РГА

Об этом сообщил зампредседателя Монастыриской РГА Павел Дронь, передает Цензор.НЕТ.
"ОФИЦИАЛЬНО от руководства оперативного штаба на 9.00 в Монастыриском районе инфицированных коронавирусом - 36 человек:
г.Монастыриска - 19
с.Швейкив - 7,
с.Ковалевка - 4 (1 летальный),
с.Горишня Слободка - 2,
с. Долишня Слободка - 2,
с.Бертники - 1,
с. Чехив - 1.
В их числе 7 врачей, 8 медсестер, 6 млад.медсестер, 2 госслужащие, 1 священник, 1 завдетсадиком, 1 ребенок", - рассказал он.
"Мобилизованы все имеющиеся ресурсы района на обеспечение необходимым районной больницы. Первая проблема сейчас - нехватка тестов", - резюмировал Дронь.
И то озвучивать своим ротом только.. - тексты ему пишут...
Ставим зачет нашей зеленой власти за полную готовность медиков.
Україна будет тонущем кораблем, где єкипаж утонет раньше, чем корабль.