В Монастыриском районе Тернопольщины зафиксированы 36 случаев COVID-19, 21 из них у медиков. Первая проблема сейчас - нехватка тестов, - РГА

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коронавирус

В Монастыриском районе зафиксированы уже 36 человек, больных коронавирусом.

Об этом сообщил зампредседателя Монастыриской РГА Павел Дронь, передает Цензор.НЕТ.

"ОФИЦИАЛЬНО от руководства оперативного штаба на 9.00 в Монастыриском районе инфицированных коронавирусом - 36 человек:
г.Монастыриска - 19
с.Швейкив - 7,
с.Ковалевка - 4 (1 летальный),
с.Горишня Слободка - 2,
с. Долишня Слободка - 2,
с.Бертники - 1,
с. Чехив - 1.
В их числе 7 врачей, 8 медсестер, 6 млад.медсестер, 2 госслужащие, 1 священник, 1 завдетсадиком, 1 ребенок", - рассказал он.

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"Мобилизованы все имеющиеся ресурсы района на обеспечение необходимым районной больницы. Первая проблема сейчас - нехватка тестов", - резюмировал Дронь.

В Монастыриском районе Тернопольщины зафиксированы 36 случаев COVID-19, 21 из них у медиков. Первая проблема сейчас - нехватка тестов, - РГА 01

Коронавирус и карантин
карантин Тернопольщина врачи COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+20 Привет
Какая такая нехватка тестов?. Осел же себя пяткой в грудь бил и рассказывал что миллион тестов завез лично...
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28.03.2020 10:57
+16 cloud2009 26ea8082
Осел может писать ролики про дикунов с Средневековья...
И то озвучивать своим ротом только.. - тексты ему пишут...
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28.03.2020 11:00
+12 MrC
21 медик...
Ставим зачет нашей зеленой власти за полную готовность медиков.
Україна будет тонущем кораблем, где єкипаж утонет раньше, чем корабль.
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28.03.2020 11:01
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