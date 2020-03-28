В Монастыриском районе Тернопольщины зафиксированы 36 случаев COVID-19, 21 из них у медиков. Первая проблема сейчас - нехватка тестов, - РГА

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В Монастыриском районе зафиксированы уже 36 человек, больных коронавирусом.

Об этом сообщил зампредседателя Монастыриской РГА Павел Дронь, передает Цензор.НЕТ.

"ОФИЦИАЛЬНО от руководства оперативного штаба на 9.00 в Монастыриском районе инфицированных коронавирусом - 36 человек:

г.Монастыриска - 19

с.Швейкив - 7,

с.Ковалевка - 4 (1 летальный),

с.Горишня Слободка - 2,

с. Долишня Слободка - 2,

с.Бертники - 1,

с. Чехив - 1.

В их числе 7 врачей, 8 медсестер, 6 млад.медсестер, 2 госслужащие, 1 священник, 1 завдетсадиком, 1 ребенок", - рассказал он.

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"Мобилизованы все имеющиеся ресурсы района на обеспечение необходимым районной больницы. Первая проблема сейчас - нехватка тестов", - резюмировал Дронь.