КГГА опровергла информацию о запрете на въезд частного транспорта в Киев: "В случае ухудшения будем принимать другие решения"

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Киевская городская госадминистрация опровергла информацию о якобы запрете на въезд и выезд частного транспорта из столицы.

Въезды и выезды из Киева не закрыли, а контролируют сотрудники полиции и муниципальной стражи, говорится на странице КГГА в facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Въезд в Киев легковым транспортом не ограничено. На сегодня действует ограничение на въезд автобусов междугородного и межобластного сообщения. Действует оно с 17 марта. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации - будем принимать другие решения", - сообщил советник мэра Киева и секретарь Штаба по ликвидации последствий ЧС Владимир Бондаренко.

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Он добавил, что термометрия на въездах будет осуществляться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации - станет обязательной.

"Блок-посты на въездах в Киев работают уже неделю. На них дежурит полиция и муниципальная стража. Все ограничения, установленные для города Киева синхронизированы с решениями Кабинета Министров Украины. То есть: въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются", - отметил Бондаренко.

Вместе с тем населению рекомендуют ограничить передвижение на собственных автомобилях между населенными пунктами, районами и регионами Украины, если для этого нет необходимости.

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Ранее в ряде СМИ и соцсетей распространилась фейковая информация о якобы распоряжении КГГА об условиях пропускного режима в столице в связи с распространением коронавируса, согласно которой въезд в Киев якобы запрещен до 24 апреля.