В Запорожской области выздоровел первый пациент с COVID-19, - ОГА

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Виталий Туринок на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Радостная весть для всей Запорожской области. Первое выздоровление от COVID-19. По состоянию на 28 марта 11:00 выписано домой из областной клинической инфекционной больницы женщину, которая заболела 15 марта (вернулась из Египта)", - говорится в сообщении.
Женщину выписали при клиническом здоровье и двух отрицательных результатов ПЦР исследования на коронавирус.
Напомним, ранее сообщалось о 10 подтвержденных случаях коронавируса в Запорожской области.