Ресторан в Киеве чудом спасся от банкротства и предложил еженедельно 30 обедов нуждающимся

2020

Ресторан Marios ￼в центре Киев рассказал, как смог организовать свою работу на время карантина.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала писательница и тпо-менеджер Поли Леви, передает Цензор.НЕТ.

"Ребята, ура! У меня хорошие новости. После закрытия всех ресторанов 16 марта в Киеве и Одессе, мы чуть больше недели тестировали доставку в нашем Marios ￼на Саксаганского. Этот ресторан не был под неё заточен. Впринципе, ни один наш ресторан до карантина не был заточен под доставку. У нас не было своих курьеров, транспорта, колл-центра, сокращённого меню доставки. Доставка никогда не была основным нашим заработком. Обычно мы использовали услуги сторонних компаний: глово, убер. В общей массе товарооборота в день, она давала копейки. Я не придавала доставке особого значения, и очень зря. На этой неделе мы продолжали работать с убер и глово и разносили заказы в соседние дома нашим постоянным гостям. Оказывается они скучают по завтракам, обедам, ужинам в Marios. В конце прошлой недели арендодатель помещения на Саксаганского дал нам арендные каникулы на время карантина", - рассказал она.

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"Итого,

- я могу обеспечить рабочими местами 10 наших работников, которые работают посменно на вынос и на доставку. И + 4-5 человек курьеров.

- И главное, что сама доставка для заказчика - бесплатная. Бесплатной мы ее сделали, сами знаете почему.

- В каждый пакет доставки мы вкладываем бонус. Он актуален. Это вам для поддержания настроения и здоровья

-Наша Доставка пока что работает по центру, в радиусе 4-5 км от Саксаганского,117. Сделали мы это потому что заказчик получает еду, через 45 мин, и не ждёт час или больше часа. Если я буду масштабировать сейчас доставку на все районы Киева - люди не смогут получить свои заказы так быстро. Но я продолжаю продумывать и считать, возможно, появятся скоро варианты. Будем пробовать!

- Мы как бизнес на этом НЕ зарабатываем, но мне нужны рабочие места и оплатить коммуналку в помещении и нужно что-то делать, иначе я сойду с ума без работы.

-Также, со следующей недели, начиная с 30 марта, у меня будет возможность выдавать 30 бесплатных обедов в день, 7 дней в неделю. Я бы хотела, чтобы эта еда шла адресно, нуждающимся, которые находятся в этом районе. Дайте пожалуйста наводки, через кого это можно будет сделать.

Большая просьба, поддержать нас всех, кто может и живет в центре. Эти ребята, работаю для вас с 10:00 до 20:00 каждый день, без выходных", - резюмировала Поли Леви.



