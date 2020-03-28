У нардепа Скороход, исключенной из "Слуги народа", подтвержден коронавирус

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У нардепа Скороход, исключенной из "Слуги народа", подтвержден коронавирус

Анализ внефракционного народного депутата Анны Скороход дал положительный результат на коронавирус.

Об этом сообщила сама нардеп в своем Телеграме. передает Цензор.НЕТ.

"Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус Covid 19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня - не чувствую никаких запахов. Берегите себя и своих близких! И будьте добрее друг к другу". - рассказала она.

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Напомним, Анна Скороход была членом фракции "Слуга народа", однако 15 ноября ее исключили. Ранее стало известно о коронавирусе у нардепов Сергея Шахова ("Доверие"), Сергея Рудыка (внефракционный), Руслана Горбенко (СН). 

У нардепа Скороход, исключенной из Слуги народа, подтвержден коронавирус 01

Коронавирус и карантин
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