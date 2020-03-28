Предприятие Бахматюка на Прикарпатье закупило оборудование и материалы для местных больниц

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"Укрлендфарминг" (UkrLandFarming) закупил для медицинских учреждений Ивано-Франковщины оборудование и материалы.

Предприятие ООО "Агрокомпания Прикарпатье", входящее в структуру одного из крупнейших агрохолдингов Украины "Укрлендфарминг" (UkrLandFarming) бизнесмена Олега Бахматюка, закупило для медицинских учреждений Ивано-Франковщины оборудование и материалы, необходимые в условиях эпидемии коронавируса в Украине. Об этом сообщают Українські новини, передает Цензор.НЕТ.

Представители предприятия ООО "Агрокомпания Прикарпатье" агрохолдинга "Укрлендфарминг" передали Ивано-Франковской городской клинической больнице медицинское оборудование (дезинфикатор) и расходные материалы для проведения обработки помещений больницы. Это необходимо в первую очередь для защиты медицинского персонала, контактирующего с больными пациентами, так как они находятся в основной группе риска, говорят медики. "Мы благодарны за такую помощь, ведь количество больных ежедневно увеличивается", - говорит главный врач "Ивано-Франковской городской клинической больницы" Тарас Масляк.

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Как сообщили в пресс-службе агрохолдинга, за такой помощью к предприятиям "Укрлендфарминг" сейчас обращаются медучреждения практически со всей Украины. В частности предприятие "Агрокомпания Прикарпатье" также оказывает помощь Областному клиническому центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф для приобретения защитных костюмов для всех бригад скорой помощи в области, Городенковской центральной районной больнице и Монастыриской районной больнице в Тернопольской области помогает с приобретением аппаратов искусственной вентиляции легких, а для Чемеровецкой районной больницы в Хмельницкой области закупило 4 ультразвуковые ингаляторы.

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL) и животноводством в 22 регионах Украины. Владельцем агрохолдинга является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.