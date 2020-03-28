Фейк о лечении коронавируса метанолом привел к смерти почти 300 человек в Иране, - СМИ

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Почти 300 иранцев умерли и более 1000 нанесли ущерб своему здоровью после употребления метанола на фоне ложных слухов о том, что он может помочь в лечении коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пишет The Independent со ссылкой на иранские СМИ.

Ложная информация о том, что метанолом можно лечить коронавирус, появилась в соцсетях. Один из таких фейков - новость британского таблоида Daily Mail о том, что некий школьный учитель "вылечился с помощью виски и меда".

Случаи употребления метанола были зарегистрированы в нескольких иранских городах. Среди пострадавших - пятилетний ребенок, которому метанол дали родители, после чего тот ослеп.

За продажу метанола уже арестованы несколько человек.

"В других странах сейчас есть только одна проблема - пандемия коронавируса. А мы должны одновременно лечить людей от алкогольного отравления и бороться с коронавирусом", - сообщил представитель Минздрава Ирана Хоссейн Хасанян.

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Справка: Прием внутрь 10 мл приводит к тяжелому отравлению, 80-150 мл - к смерти. Токсический эффект развивается нескольких часов. Самая легкая форма отравления - головная боль, слабость, недомогание, озноб, тошнота и рвота. В организме метанол окисляется до формальдегида. По запаху и вкусу неотличим от этилового спирта. При отравлении метанолом антидот - этанол.