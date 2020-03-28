Второй этап медреформы начнется 1 апреля, коронавирус этому не помеха, - Радуцкий

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михаил,радуцкий

Второй этап медреформы начнется с 1 апреля, коронавирус на ход медреформы не повлияет.

Об этом сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Отсрочки не будет. Единственные изменения, которые были проведены, - это перераспределение Кабмином денег, инфекционные больницы в реформу сейчас не заходят. Все остальные заходят с 1 апреля", - сказал он.

При этом Радуцкий уточнил, что инфекционные больницы подпишут контракты с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), но "их просто будут финансировать по старому бюджету".

"Нельзя говорить, что медреформа вступит в силу без инфекционных больниц", - уточнил он.

Читайте также: Электронные направления на анализы появятся с 1 апреля: больному не надо будет идти за ними к врачу, - и.о. главы НСЗУ Мовчан

Коронавирус и карантин
карантин Радуцкий Михаил медреформа COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 Игорь Емец
"Якщо якісних ліків немає, нормальних цін на ліки, нормальних умов у лікарнях, нормальної зарплати у лікарів немає, яка це нафіг реформа?".

Второй этап медреформы начнется 1 апреля, коронавирус этому не помеха, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 7360
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28.03.2020 14:31
+6 Ksenia VB
Второй этап медреформы начнется 1 апреля, коронавирус этому не помеха, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 749
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28.03.2020 14:31
+6 Valery Greff
зэбилы очень ожидаемо выбрали день дурака для начала своих реформ....
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28.03.2020 14:32
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