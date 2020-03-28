Двое бойцов ранены с начала суток, один в тяжелом состоянии, - штаб ООС

Об этом сообщает штаб ООС в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По данным штаба, боевики открыли огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы. В результате один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Его состояние медики оценивают как тяжелое.
Также неподалеку от Хутора Вильный снайпер боевиков ранил ещё одного украинского военнослужащего. Его состояние - средней тяжести.
Оба военнослужащих получили первую медицинскую помощь и были эвакуированы в медицинские учреждения.
Подразделения Объединенных сил ответили с применением имеющихся огневых средств. Потери боевиков уточняются.
Также, по данным Министерства обороны Украины, с начала текущих суток было зафиксировано нарушение боевиками режима прекращения огня в районе Опытного. Обстрел велся из автоматического станкового гранатомета.
Кроме того, из минометов калибра 120 мм дважды были обстреляны позиции в районе Красногоровки.
Не забуваємо підписувати петиції:
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
https://petition.president.gov.ua/petition/88960
Петиція Президенту України Зеленському Володимиру Олександровичу з вимогою негайно відкликати підписи представника України і погодження керівника Офісу Президента України під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулось у Мінську 11 березня 2020 року.