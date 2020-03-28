Двое бойцов ранены с начала суток, один в тяжелом состоянии, - штаб ООС

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С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов пострадали двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает штаб ООС в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По данным штаба, боевики открыли огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы. В результате один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Также неподалеку от Хутора Вильный снайпер боевиков ранил ещё одного украинского военнослужащего. Его состояние - средней тяжести.

Оба военнослужащих получили первую медицинскую помощь и были эвакуированы в медицинские учреждения.

Подразделения Объединенных сил ответили с применением имеющихся огневых средств. Потери боевиков уточняются.

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Также, по данным Министерства обороны Украины, с начала текущих суток было зафиксировано нарушение боевиками режима прекращения огня в районе Опытного. Обстрел велся из автоматического станкового гранатомета.

Кроме того, из минометов калибра 120 мм дважды были обстреляны позиции в районе Красногоровки.

Двое бойцов ранены с начала суток, один в тяжелом состоянии, - штаб ООС 01

Операция Объединенных сил
война операция Объединенных сил
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Топ комментарии
+8 Ksenia VB
смерть росіским окупантам
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28.03.2020 14:39
+5 Вася Шевченко f77d76ba
горіть у пеклі москалі (с)... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата!!!
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28.03.2020 14:41
+3 Olga A 6130c05e
Тримайтеся,хлопці! Молимося за вас!!!

Не забуваємо підписувати петиції:
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

https://petition.president.gov.ua/petition/88960
Петиція Президенту України Зеленському Володимиру Олександровичу з вимогою негайно відкликати підписи представника України і погодження керівника Офісу Президента України під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулось у Мінську 11 березня 2020 року.
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28.03.2020 14:46
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